Где смотреть бой Шлеменко — Гусейнов на SFC 5: во сколько прямая трансляция 30 сентября вечером по Мск

30 сентября в Омске, СК «Красная звезда» будет проведен турнир по смешанным единоборствам SFC 5. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Александром Шлеменко и Клебером Соузой.

Александр Шлеменко — российский боец смешанных единоборств (средний вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2004 году, за это время на его счету 61 победа и 14 поражений, а один из боев не был засчитан. Ранее он являлся чемпионом Bellator в средней весовой категории. Крайний бой спортсмена состоялся 26 августа этого года, его противником был Александр Илич. В этой схватке Александр Шлеменко потерпел поражение техническим нокаутом.

Клебер Соуза — бразильский боец смешанного стиля (средний вес). С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 23 победы и 13 проигрышей. Спортсмен является чемпионом лиги SFT Combat в среднем весе. Его предыдущий бой состоялся 23 июля этого года в схватке с Кассио Барбозой де Оливейрой. В этом бою Клебер Соуза одержал победу техническим нокаутом.

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