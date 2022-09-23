Где смотреть бой Ромеро — Манхув на Bellator 285: во сколько прямая трансляция 23 сентября

Вечером 23 сентября состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 285, который будет проведен на арене «3Arena Dublin» в Дублине (Ирландия). В со-главном бою пройдет схватка в полутяжелом весе между Йоэлем Ромеро и Мелвином Манхуфом.

Йоэль Ромеро — кубинский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). В течение 12 лет является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 14 побед и 6 проигрышей. Ромеро занимает 7 строчку рейтинга Bellator в полутяжелом весе. Крайний бой спортсмена состоялся 6 мая этого года, его противником был Алекс Полицци. В этой схватке Йоэль Ромеро одержал победу техническим нокаутом.

Мелвин Манхуф — голландский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе. Является профессионалом с 1995 года, за это время на его счету 32 победы, 15 поражений и 1 ничья, а два боя не были засчитаны. На сегодняшний день он находится на 9 строчке рейтинга Bellator в полутяжелой весовой категории. Свой предыдущий бой спортсмен провел 5 ноября 2020 года против Кори Андерсона. В этой схватке Мелвин Манхуф потерпел поражение техническим нокаутом.

Где смотреть бой Ромеро – Манхуф, во сколько начало прямой трансляции