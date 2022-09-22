«Почему‑то опыт не помог Абдулаеву не провалить взвешивание». Соперник Слипенко на ACA 145 показал большой перевес

Российский боец Виталий Слипенко поделился ожиданиями от боя с Мурадом Абдулаевым, который возглавит турнир 145.

Накануне боя Абдулаев показал серьезный перевес, который составил больше двух илограмм. Но поединок со Слипенко все равно состоится.

«Абдулаев как соперник интересен мне стилистически. Он прикольный ударник, мне интересно с такими биться и проверять себя в подобных противостояниях. Плюс он был чемпионом лиги, а у меня титульные амбиции, я хочу забрать пояс в АСА.

И чем раньше я перейду к боям с такими оппонентами, тем быстрее это получится. Так что на бой против Мурада согласился сразу.

Он опытный в плане 5 раундовых противостояний, для меня это дебютный поединок такого формата, но полусредний дивизион просто нуждается в свежей крови, и я хочу наглядно показать эту смену поколений.

Да и потом, опыт - это же еще не все. Почему то этот самый опыт не помог Абдулаеву не провалить взвешивание, так почему он должен помочь ему в клетке 23 сентября?» – сказал Слипенко.

Бой Слипенко и Абдулаева состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге.