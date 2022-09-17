Бразилец из АСА обратился к Кичигину: «Я собираюсь уничтожить тебя!»

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Бразилец Сиро Родригес записал видеообращение к казахстанскому полусредневесу Георгию Кичигину

«Привет Георгий! Ты готов? Я готов, я собираюсь уничтожить тебя! Скоро увидимся» 

Их бой пройдет в Санкт-Петербурге в рамках турнира АСА 145 23 сентября.

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