Бразилец из АСА обратился к Кичигину: «Я собираюсь уничтожить тебя!»

Бразилец Сиро Родригес записал видеообращение к казахстанскому полусредневесу Георгию Кичигину:

«Привет Георгий! Ты готов? Я готов, я собираюсь уничтожить тебя! Скоро увидимся»

Их бой пройдет в Санкт-Петербурге в рамках турнира АСА 145 23 сентября.

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