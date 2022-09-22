Где смотреть Главный Бой Емельяненко — Дацик 24 сентября — во сколько, время начала прямой трансляции Hardcore Boxing

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

В со-главном бою подерется бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов против непобежденного кулачного бойца Сослана Асбарова.

Кард Hardcore Boxing Емельяненко – Дацик

Александр Емельяненко – Вячеслав Дацик

Сослан Асбаров – Дмитрий Кудряшев

Эмиль Новрузов – Мартин Джуарян

Сауло Кавалари – Александр Недашковский

Асрор Акпарходжаев – Виталий Бодров

Никта Захаревич – Егор «Гатти» Горшков

Гор «Рокки» Туманян – Андрей «Цыган» Чеботарев

Руслан Файфер – Никита «Йети» Захаревич

Даниил «Борода» Шаталов – Виталий Ананин

Где смотреть Hardcore Boxing Емельяненко – Дацик