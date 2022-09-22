Где смотреть Главный Бой Емельяненко — Дацик 24 сентября — во сколько, время начала прямой трансляции Hardcore Boxing

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Hardcore Boxing Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

В со-главном бою подерется бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов против непобежденного кулачного бойца Сослана Асбарова.

Кард Hardcore Boxing Емельяненко – Дацик

  • Александр Емельяненко – Вячеслав Дацик
  • Сослан Асбаров – Дмитрий Кудряшев
  • Эмиль Новрузов – Мартин Джуарян
  • Сауло Кавалари – Александр Недашковский
  • Асрор Акпарходжаев – Виталий Бодров
  • Никта Захаревич – Егор «Гатти» Горшков
  • Гор «Рокки» Туманян – Андрей «Цыган» Чеботарев
  • Руслан Файфер – Никита «Йети» Захаревич
  • Даниил «Борода» Шаталов – Виталий Ананин

Где смотреть Hardcore Boxing Емельяненко – Дацик

  • В прямом эфире бой покажет телеканал НТВ
  • Турнир начнется в 22:20 (мск) 24 сентября.

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