Где смотреть Главный Бой Емельяненко — Дацик 24 сентября — во сколько, время начала прямой трансляции Hardcore Boxing

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.
В со-главном бою подерется бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов против непобежденного кулачного бойца Сослана Асбарова.
Кард Hardcore Boxing Емельяненко – Дацик
- Александр Емельяненко – Вячеслав Дацик
- Сослан Асбаров – Дмитрий Кудряшев
- Эмиль Новрузов – Мартин Джуарян
- Сауло Кавалари – Александр Недашковский
- Асрор Акпарходжаев – Виталий Бодров
- Никта Захаревич – Егор «Гатти» Горшков
- Гор «Рокки» Туманян – Андрей «Цыган» Чеботарев
- Руслан Файфер – Никита «Йети» Захаревич
- Даниил «Борода» Шаталов – Виталий Ананин
Где смотреть Hardcore Boxing Емельяненко – Дацик
- В прямом эфире бой покажет телеканал НТВ
- Турнир начнется в 22:20 (мск) 24 сентября.