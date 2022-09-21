Альберт Дураев 17 декабря подерется с Михалом Олексийчуком на UFC Fight Night

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Михал Олексейчук UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Российский средневес UFC Альберт Дураев узнал имя следующего соперника.

Им станет поляк Михал Олексийчук. Бой состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Изначально соперником россиянина должен был стать Бруно Сильва, но из-за травмы бразилец снялся.

Дураев в последнем поединке проиграл нокаутом во втором раунде Хоакину Бакли, Олексийчук в прошлом бою победил нокаутом в первом раунде Сэма Алви.

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