Альберт Дураев 17 декабря подерется с Михалом Олексийчуком на UFC Fight Night

Российский средневес UFC Альберт Дураев узнал имя следующего соперника.
Им станет поляк Михал Олексийчук. Бой состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
Изначально соперником россиянина должен был стать Бруно Сильва, но из-за травмы бразилец снялся.
Дураев в последнем поединке проиграл нокаутом во втором раунде Хоакину Бакли, Олексийчук в прошлом бою победил нокаутом в первом раунде Сэма Алви.
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