Альберт Дураев 17 декабря подерется с Михалом Олексийчуком на UFC Fight Night

Российский средневес UFC Альберт Дураев узнал имя следующего соперника.

Им станет поляк Михал Олексийчук. Бой состоится 17 декабря на турнире в Лас-Вегасе.

Изначально соперником россиянина должен был стать Бруно Сильва, но из-за травмы бразилец снялся.

Дураев в последнем поединке проиграл нокаутом во втором раунде Хоакину Бакли, Олексийчук в прошлом бою победил нокаутом в первом раунде Сэма Алви.

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