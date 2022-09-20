Где смотреть бой Кудряшев — Асбаров на Hardcore Boxing 24 сентября: во сколько прямая трансляция по Мск

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в со-главном бою Дмитрий Кудряшов проведет поединок против Сослана Асбарова.

Дмитрий Кудряшов — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе. Дерется на профессиональном уровне с 2011 года. За это время на его счету 25 побед и 5 проигрышей. Предпоследний бой Кудряшова был проведен 11 сентября прошлого года против Евгения Тищенко. В этой схватке Дмитрий потерпел поражение единогласным решением судей. Однако Дмитрий реабилитировался в бою против чемпиона AMC FNG Вагаба Вагабова: Кудряшов уже в первом раунде нокаутировал соперника.

Сослан имеет в профессионалах всего две победы и не над самыми именитыми соперниками. Однако его любительская карьера насчитывает 227 боев (198 побед). Асбаров является мастером спорта международного класса по боксу и имеет многочисленные регалии – дважды становился Чемпионом международного турнира имени Маханова, а также многократным Чемпионом Дагестана, СКФО и России.

Где смотреть и во сколько бой Кудряшов — Асбаров