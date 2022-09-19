Где смотреть Bellator 285 Хендерсон — Куилли: когда, во сколько, время начала трансляции 23 сентября

Вечером 23 сентября состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 285, который будет проведен на арене «3Arena Dublin» в Дублине (Ирландия). В главном событии пройдет бой в легком весе между Бенсоном Хандерсоном и Питером Куилли.

Бенсон Хандерсон — американский боец смешанных единоборств (легкий вес). Свою карьеру профессионального бойца начал 15 лет назад, за это время на его счету 29 побед и 11 поражений. Ранее он являлся чемпионом UFC и WEC, а на данный момент занимает 3 строчку рейтинга Bellator в легком весе. Крайний бой спортсмена состоялся 29 января этого года против Ислама Мамедова. В этой схватке Бенсон Хандерсон одержал победу раздельным решением судей.

Питер Куилли — ирландский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 13 побед, 6 проигрышей и 1 ничья. Сейчас Куилли находится на 7 строчке рейтинга Bellator в легкой весовой категории. Свой предыдущий бой он провел 5 ноября прошлого года, его противником был Патрики Фрейре. В этой схватке Питер Куилли потерпел поражение техническим нокаутом.

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