Где смотреть бой Емельяненко — Дацик на Hardcore Boxing 24 сентября: во сколько прямая трансляция по Мск

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

За всю карьеру бойца Емельяненко провел 38 боев и одержал 29 побед. В лучшие годы Александр выступал в лучшем промоушене мира Pride FC, однако затем популярность россиянина начала угасать. Более того, он разругался со своим старшим братом Федором, который был локомотивом развития его карьеры. В 2014-м Емельяненко проиграл Дмитрию Сосновскому, а затем угодил в тюремную камеру. С 2017-го 38-летний тяжеловес возобновил спортивную карьеру и одержал пять побед подряд, в том числе над Габриэлем Гонзагой и Виктором Пештой. На пике формы Александр побеждал Сергея Харитонова.

На сегодняшний день Емельяненко-младший больше выступает в поп-ММА индустрии, поскольку его «романтические похождения» не позволяют ему выступать на высоком профессиональном уровне.

Дацик — скандально известный профессиональный ММА-боец, который когда-то давно вырубал Андрея Орловского. Его карьере помешало стабильное заключение под стражу, насчитывающее с десяток лет по различным статьям. Тем не менее, он всегда возвращался, например, как два года назад – когда его нокаутировал легенда К-1 Жером Ле Баннер. Сейчас Дацик набрал отличную форму, поддерживает ее и если от него не бегать изо всех сил (по тактике Пулеметчика и Тарасова), то обязательно будешь нокаутирован. Всех отчаянных бойцов, которые пытались обмениваться ударами с «Рыжим Тарзаном», постигла эта участь. В последнем бою Вячеслав нокаутировал легендарного Антонио Бигифута Сильва, а до этого наглухо вырубил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари. После избил Антонио Бигфута Сильву, однако в следующем бою проиграл Исламу Каримову.

Где смотреть бой Емельяненко — Дацик