Головкин оказался тяжелее Канело на 200 грамм

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Sports.ru - Казахстан Бокс/MMA/UFC

Ночью состоялась официальная церемония взвешивания перед третьим боем Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса.

Казахстанец оказался немного тяжелее Канело – 76,11 против 75,93 кг. При этом оба уложились в лимит суперсреднего веса.

Бой состоится рано утром 18 сентября по московскому времени.

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