Ночью состоялась официальная церемония взвешивания перед третьим боем Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса.

Казахстанец оказался немного тяжелее Канело – 76,11 против 75,93 кг. При этом оба уложились в лимит суперсреднего веса.

Бой состоится рано утром 18 сентября по московскому времени.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол