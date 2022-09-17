Ночью состоялась официальная церемония взвешивания перед третьим боем Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса.
Казахстанец оказался немного тяжелее Канело – 76,11 против 75,93 кг. При этом оба уложились в лимит суперсреднего веса.
Бой состоится рано утром 18 сентября по московскому времени.
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