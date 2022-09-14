Тиан Фик про бой с Сергей Кузьминым: «У него много нокаутов, он знает, как боксировать»

Боксер из ЮАР Тиан Фик (9-1, КО 5) поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом (17-2, КО 13).

«Кузьмин, это будет нелегко. Я очень очень рад возможности приехать в Россию, в Санкт Петербург и боксировать с легендой, одним из лучших боксеров в мире.

У него много нокаутов, он знает, как боксировать. Этот спортсмен уважает боксерское сообщество. Это будет честью для меня – разделить ринг с таким боксером.

Я пытался организовать этот бой на протяжении двух лет в моей стране, но не получилось. И это большая честь для меня, я взволнован перед этой поездкой за океан к боксерской нации, чтобы боксировать с таким чемпионом как он. Увидимся в Санкт Петербурге, мой брат», – сказал Фик.

Бой Кузьмина и Фика состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге.