Тиан Фик про бой с Сергей Кузьминым: «У него много нокаутов, он знает, как боксировать»

Боксер из ЮАР Тиан Фик (9-1, КО 5) поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Сергеем Кузьминым (17-2, КО 13).
«Кузьмин, это будет нелегко. Я очень очень рад возможности приехать в Россию, в Санкт Петербург и боксировать с легендой, одним из лучших боксеров в мире.
У него много нокаутов, он знает, как боксировать. Этот спортсмен уважает боксерское сообщество. Это будет честью для меня – разделить ринг с таким боксером.
Я пытался организовать этот бой на протяжении двух лет в моей стране, но не получилось. И это большая честь для меня, я взволнован перед этой поездкой за океан к боксерской нации, чтобы боксировать с таким чемпионом как он. Увидимся в Санкт Петербурге, мой брат», – сказал Фик.
Бой Кузьмина и Фика состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге.