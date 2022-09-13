Николай Валуев про отказ Украины выступать на ЧЕ по самбо: «Демонстрация политической близорукости»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение сборной Украины по самбо не выступать на чемпионате Европы из-за участия российских и белорусских спортсменов.

«Украина во многом стала сплошным перфомансом. Там даже, где ему не место. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Все, как обычно, в их королевстве», – сказал Валуев.

Чемпионат Европы по самбо пройдет 14-19 сентября в сербском Нови-Саде. Международная федерация самбо (FIAS) допустила Россию и Беларусь к международным турнирам в нейтральном статусе.

Сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия России и Беларуси