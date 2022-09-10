Где смотреть бой Чимаев — Холланд на UFC 279: во сколько время начала прямой трансляции 11 сентября

11 сентября пройдет UFC 279, где в со-главном поединке Хамзат Чимаев подерется против Кевина Холланда.

Чимаев – уроженец Чечни, который в 16 лет переехал в Швецию. Там Хамзат занимался борьбой и подрабатывал охранником в зале, а когда выиграл чемпионат страны, попробовал себя в ММА. Он дебютировал в профессионалах всего два года назад и за это время успел подраться 8 раз. Почти все бои Хамзат закончил досрочно. Сейчас на счету Чимаева 11 побед и 0 поражений.

Холланд – звезда среднего веса, который стал открытием 2020 года для UFC. Он из крепкого середняка этот парень превратился в полноценного топового бойца среднего веса. Кевин вошел в топ-10 рейтинга претендентов, а его рекорд в лучшем промоушене мира: 10–4. За свою профессиональную карьеру, которая длится с марта 2015-го, Холланд провел 30 поединков и в 23 из них одержал победу.

Где смотреть Чимаев — Холланд и во сколько бой на ЮФС 279