Где смотреть бой Фергюсон — Диаз UFC 279: во сколько время начало прямой трансляции 11 сентября

11 сентября пройдет UFC 279, где в главном поединке Тони Фергюсон подерется с Нейтом Диазом.

Фергюсон – дебютировал в ММА в далеком 2008 году. На сегодняшний день Тони является одним из самых известных бойцов дисциплины, поскольку еще пару лет назад шел на серии из 12 побед кряду и считался главной угрозой для Хабиба Нурмагомедова. Однако, в мае 2020 года невероятный стрик был остановлен Джастином Гейджи, который нокаутировал Фернюсона в пятом раунде UFC 249. С того момента Тони еще ни разу не победи и идет на серии их четырех поражений: Оливейре, Дариушу, Чендлеру. Всего на счету Фергюсона 26 побед и семь поражений.

Диаз более полугода выпрашивал у UFC дать ему последний бой по контракту. В планах стонктонского гангстера — провести боксерский поединок против популярного американского блогера Джейка Пола, который уже пару лет вызывает его и Ника на поединок. Нейт идет на серии из двух поражений, которые, как часто это бывает, никак не повлияли на спрос в его боях от фанатов MMA. В ноябре 2019-го Диаз-младший проиграл техническим нокаутом (остановкой врачом) Хорхе Масвидалю, когда они оспаривали в бою титул BMF. Последнее противостояние Нейт проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей на UFC 244. К слову, в последнем раунде Диаз едва не отправил Леона в нокаут. Теперь ему предстоит новое испытание, которое многие эксперты расценивают как самое тяжелое в его карьере.

Где смотреть Тони Фергюсон — Нейт Диаз на ЮФС 279