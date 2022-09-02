Кард AMC Fight Nights 114 Романкевич — Зулузиньо: где смотреть, во сколько, кто дерется 3 сентября, весь список бойцов

Теги MMA AMC Fight Nights Бокс/MMA/UFC

3 сентября на стадионе «Динамо», Минск (Беларусь) состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC FN 114. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Петром Романкевичем и Зулузиньо.

Кард AMC Fight Nights 114:

  • Петр Романкевич vs Зулузиньо
  • Алексей Махно vs Михаил Бондарь
  • Акоп Степанян vs Тамерлан Ашаханов
  • Оксана Мараховская vs Антонина Кулешова
  • Евгений Манько vs Мусо Вистокадамов
  • Виктор Азатян vs Юрий Ермоленко
  • Артем Бачун vs Махрам Колинбеков

Где смотреть AMC FN 114, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 17:00 по мск
  • трансляция будет доступна на https://sport-tv.by/

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