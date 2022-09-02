Кард AMC Fight Nights 114 Романкевич — Зулузиньо: где смотреть, во сколько, кто дерется 3 сентября, весь список бойцов

3 сентября на стадионе «Динамо», Минск (Беларусь) состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC FN 114. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Петром Романкевичем и Зулузиньо.

Кард AMC Fight Nights 114:

Петр Романкевич vs Зулузиньо

Алексей Махно vs Михаил Бондарь

Акоп Степанян vs Тамерлан Ашаханов

Оксана Мараховская vs Антонина Кулешова

Евгений Манько vs Мусо Вистокадамов

Виктор Азатян vs Юрий Ермоленко

Артем Бачун vs Махрам Колинбеков

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