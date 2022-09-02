Кард AMC Fight Nights 114 Романкевич — Зулузиньо: где смотреть, во сколько, кто дерется 3 сентября, весь список бойцов

3 сентября на стадионе «Динамо», Минск (Беларусь) состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC FN 114. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Петром Романкевичем и Зулузиньо.
Кард AMC Fight Nights 114:
- Петр Романкевич vs Зулузиньо
- Алексей Махно vs Михаил Бондарь
- Акоп Степанян vs Тамерлан Ашаханов
- Оксана Мараховская vs Антонина Кулешова
- Евгений Манько vs Мусо Вистокадамов
- Виктор Азатян vs Юрий Ермоленко
- Артем Бачун vs Махрам Колинбеков
Где смотреть AMC FN 114, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 17:00 по мск
- трансляция будет доступна на https://sport-tv.by/