Где смотреть бой Руис — Ортис: во сколько прямая трансляция 5 сентября

Утром 5 сентября состоится 12-раундовый бой в тяжелом весе между Энди Руисом и Луисом Ортисом. Бой будет проведен на арене «Crypto.com Arena» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Энди Руис — американский боксер (тяжелый вес). На протяжении 13 лет является профессиональным боксером, за это время на его счету 34 победы и 2 поражения. Ранее он являлся чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелой весовой категории. Его крайний бой состоялся 1 мая прошлого года в схватке с Крисом Арреолой. В этом бою Энди Руис одержал победу единогласным решением судей.

Луис Ортис — кубинский боксер. выступающий в тяжелом весе. В течение 12 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а на сегодняшний день в его активе 33 победы и 2 проигрыша, а два боя были не засчитаны. Свой предыдущий бой спортсмен провел 1 января этого года против Чарльза Мартина. В этой схватке Луис Ортис одержал победу техническим нокаутом.

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