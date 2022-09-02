Во сколько бой Головкин — Канело 3 реванш: время начала боя 18 сентября

18 сентября пройдет вечер бокса, в главном поединке которого Геннадий Головкин в третий раз подерется против Сауля Альвареса.

Их первый бой состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Арене в Лас-Вегасе. Тот бой по мнению большинства судей закончился ничьей, поэтому через год был организован реванш. 15 сентября 2018 по итогу боя двое судей присудили победу Альваресу с минимальным преимуществом. Поединок был после объявлен боем года по версии The Ring.

Альварес последний поединок провел против обладателя титула WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола 8 мая в Лас-Вегасе (США). В этом противостоянии мексиканский спортсмен уступил своему сопернику единогласным решением судей. На его счету 57 побед (39 нокаутом), две ничьи и два поражения. Головкин 9 апреля отправил в нокаут Рету Мурату, тем самым записав в свой актив 42-ю победу из 44 поединков.

Во сколько бой Головкин — Канело 3