Шамиль Абдурахимов не получил визу в США и не выступит на UFC 279

Российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов не смог получить визу в США.
Как сообщили в команде бойца, Абдурахимов не примет участие в турнире UFC 279, который пройдет 11 сентября в Лас-Вегасе. Соперником россиянина должен был стать бразилец Жаилтон Алмейда.
В последний раз 40-летний Абдурахимов дрался в марте, проиграв нокаутом в первом раунде соотечественнику Сергею Павловичу.
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