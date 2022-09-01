Шамиль Абдурахимов не получил визу в США и не выступит на UFC 279

Российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов не смог получить визу в США.

Как сообщили в команде бойца, Абдурахимов не примет участие в турнире UFC 279, который пройдет 11 сентября в Лас-Вегасе. Соперником россиянина должен был стать бразилец Жаилтон Алмейда.

В последний раз 40-летний Абдурахимов дрался в марте, проиграв нокаутом в первом раунде соотечественнику Сергею Павловичу.

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