Где смотреть бой Головкин — Канело 3 реванш: во сколько прямая трансляция 18 сентября по Мск

18 сентября пройдет вечер бокса, главным событием которого станет трилогия между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Головкин – чемпион мира среди любителей, серебряный призёр Олимпийских игр и двукратный чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF и IBO, а также бывший чемпион IBF, WBA и The Ring. 37-летний Геннадий до сих пор уверенно выступает на высочайшем уровне: даже после поражения от Альвареса, он быстро реабилитировался и нашел в себе силы провести два успешных боя в прошлом году. Нокаутировал Стива Роллса, а затем победил Сергея Деревянченко решением судей. Сейчас на счету Головкина 42 победы, одно поражение и одна ничья. В последнем поединке Геннадий нокаутировал в девятом раунде японца Риоту Мурату.

Сауль Альварес — мексиканский профессиональный боксер (второй средний вес). Уже около 16 лет он выходит на ринг в качестве профессионального бойца, а сейчас на его счету 57 побед, два поражения и две ничьи. Альварес является чемпионом мира в четырех весовых категориях. В последнем поединке Сауль проиграл единогласным решением судей россиянину Дмитрию Биволу в за титул полутяжелого веса WBA.

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