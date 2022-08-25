Экс-чемпион ACA Мурад Абдулаев подерется с Виталием Слипенко в главном бою ACA 145

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. ACA 145 пройдет 23 сентября в «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Слипенко должен был подраться на ближайшем турнире в Краснодаре в долгожданном реванше с Черси Дудаевым. Но из-за травмы Дудаев выбывает на неопределенный срок.

Слипенко предстоит пройти проверку на прочность в бою с одним из лучших ударников лиги, нокаутером, экс-чемпионом ACA в полусреднем весе Мурадом Абдулаевым», – заявил Яценко.

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