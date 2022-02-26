ACA 136: Букуев – Акопян, Слипенко – Секулич и другие бои

26 февраля в Москве состоится турнир 136, в главном событии которого пройдет бой за титул в наилегчайшем весе между Имраном Букуевым и Арсеном Акопяном.

В со-главном событии нас ждет поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Стефаном Секуличем.

Другие бои вечера:

Денис Смолдарев против Дэниэла Джеймса в тяжелом весе;

Рафаэль Харатык против Виталия Немчинова в среднем весе;

Даниэль Омельянчук против Адама Богатырева в тяжелом весе.

Начало турнира состоится в 18:00 по мск. Старт главного карда запланирован на 21:20 по мск.