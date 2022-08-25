UFC 279 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 11 сентября

Теги UFC UFC 279 Чимаев - Диаз Фергюсон - Джинлианг Бокс/MMA/UFC

11 августа в США, на T-Mobile Arena, Лас-Вегас Соединенные Штаты, пройдет 279 номерной турнир UFC, в главном бою которого пройдет поединок в полусреднем весе между самыми яркими представителями дивизиона — Хамзатом Чимаевым и Ником Диазом. В со-главном событии вечера встретятся поднявшийся на категорию в весе любимчик публики Тони Фергюсон и Ли Джинлианг.

Смотреть все бои ЮФС 279 в прямом эфире и повтор в записи можно:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • запись турнира будет доступна 11 сентября на Матч ТВ в 23:00
  • основной кард в 05:00 по Мск
  • прелимы начнутся с 03:00 по Мск
  • трансляция турнира начнется в 01:00 по подписке Fight Pass

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