UFC 279 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 11 сентября

11 августа в США, на T-Mobile Arena, Лас-Вегас Соединенные Штаты, пройдет 279 номерной турнир UFC, в главном бою которого пройдет поединок в полусреднем весе между самыми яркими представителями дивизиона — Хамзатом Чимаевым и Ником Диазом. В со-главном событии вечера встретятся поднявшийся на категорию в весе любимчик публики Тони Фергюсон и Ли Джинлианг.
Смотреть все бои ЮФС 279 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- запись турнира будет доступна 11 сентября на Матч ТВ в 23:00
- основной кард в 05:00 по Мск
- прелимы начнутся с 03:00 по Мск
- трансляция турнира начнется в 01:00 по подписке Fight Pass