UFC 279 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 11 сентября

11 августа в США, на T-Mobile Arena, Лас-Вегас Соединенные Штаты, пройдет 279 номерной турнир UFC, в главном бою которого пройдет поединок в полусреднем весе между самыми яркими представителями дивизиона — Хамзатом Чимаевым и Ником Диазом. В со-главном событии вечера встретятся поднявшийся на категорию в весе любимчик публики Тони Фергюсон и Ли Джинлианг.

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