Джошуа может провести бой в декабре: «Готов выйти с любым соперником»

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа собирается провести еще один бой в 2022 году.

«Я боец и буду таким всю свою жизнь. Голод во мне никогда не умрет.

Я уже говорил с Эдди Хирном и спросил, есть ли возможность провести еще один бой в ноябре, потому что в боксе важно сохранять импульс, но он сказал, что в декабре.

Я готов выйти с любым соперником. Кто хочет бой со мной, тот может получить его, я не против», – сказал Джошуа.

В минувшие выходные Джошуа проиграл Александру Усику раздельным решением судей в реванше.

Бой Усика и Фьюри может состоится 17 декабря в Саудовской Аравии (Daily Mail)

Усик разбил Джошуа в реванше, хотя судьи чуть не украли победу. Но Александр – все еще чемпион!

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