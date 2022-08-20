Энтони Джошуа: «На этот раз я действительно хочу причинить Усику боль»

Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против Александра Усика будет нацелен на нанесение максимального урона сопернику.

«Звучит безумно, но я не буду врать. Моя цель никогда не заключалась в том, чтобы причинить ему боль, нанести сокрушительные удары. Моя цель состояла в том, чтобы пройти полные 12 раундов и доказать, что я могу боксировать также хорошо, как он.

Но на этот раз я действительно хочу причинить ему боль, несмотря на все мое уважение к нему. Знаю, что если буду использовать свои габариты и силу, у меня будет больше шансов на победу», – сказал Джошуа.

Бой пройдет 20 августа и начнется примерно в 23:00 по московскому времени.

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя