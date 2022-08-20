Александр Усик: «Я выйду на центр ринга и буду нацелен на финиш»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал о тяжелой подготовке к реваншу с Энтони Джошуа.

«Я выйду на центр ринга и буду нацелен на финиш. Именно так и будет.

Мне кажется, что во время этой подготовки я совершил полет в космос, может быть, 4 или 5 раз. Иногда мне было очень тяжело. Когда были перерывы между раундами, я думал: «Что, черт возьми, я делаю? Зачем мне это нужно?» Я отвечал: «Потому что ты продолжаешь работать. Это был твой выбор. Итак, вперед».

Нельзя недооценивать этого джентльмена. Джошуа очень сильный, просто так олимпийским чемпионом не стать. Сколько ему лет? 32? Это идеальный возраст для тяжеловеса, потому что у него еще есть реальная возможность учиться», – сказал Усик.

Бой пройдет 20 августа, начало – примерно в 23:00 по московскому времени.

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя