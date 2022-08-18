Где смотреть бой Мурат Гассиев — Карлоус Уэлч: во сколько, когда прямая трансляция 26 августа

Вечером 26 августа 2022 года состоится 10-раундовый бой в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Карлоусом Уэлчем. Бойцовский вечер будет проведен в Белграде, Сербия.

Мурат Гассиев — российский боксер (тяжелый вес). На протяжении 10 лет является профессиональным боксером, на данный момент в его активе 28 побед и 1 поражение, а один бой был не засчитан. Ранее Гассиев являлся чемпионом мира по версиям IBF и WBA в 1-м тяжёлом весе. Крайний бой спортсмена состоялся 22 июля прошлого года в схватке с Михаэлем Валлишем. В этом бою Мурат Гассиев одержал победу техническим нокаутом.

Карлоус Уэлч — американский боксер, выступающий в тяжелом весе. В течение 4 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а сейчас на его счету 21 победа, 2 проигрыша и 1 ничья. Его предыдущий бой был проведен 20 мая этого года против Джона Кортеса. В этой схватке Уэлч одержал победу.

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