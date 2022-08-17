Где смотреть бой Коста — Рокхолдна UFC 278: во сколько прямая трансляция 21 августа

Ночью 21 августа 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). В одном из событий состоится бой в среднем весе между Пауло Костой и Люком Рокхолдом.

Пауло Коста — бразильский боец без правил (средний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2012 году, а сейчас на его счету 13 побед и 2 проигрыша. На сегодняшний день Коста занимает 6 строчку рейтинга UFC в средней весовой категории. Крайняя схватка бойца состоялась 23 октября прошлого года против Марвина Веттори. В этой схватке Коста потерпел поражение единогласным решением судей.

Люк Рокхолд — американский боец без правил, выступающий в среднем весе. На протяжении 15 лет выходит в октагон как профессиональный боец ММА, за это время в его активе 16 побед и 5 поражений. Крайний бой спортсмена был проведен 6 июля 2019 года против Яна Блаховича. В этой схватке Рокхолд потерпел поражение.

Где смотреть бой Коста – Рокхолд, во сколько начало прямой трансляции