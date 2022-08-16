Где смотреть бой Майкл Пейдж — Майк Перри на BKFC 27: когда, во сколько прямая трансляция 20 августа по Мск

Вечером 20 августа состоится турнир по кулачным боям BKFC 27, который будет проведен на арене «Wembley Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном бою пройдет схватка во втором среднем весе между знаменитыми представителями ММА главных мировых промоушенов Майклом Пейджем и Майком Перри.

Майкл Пейдж — английский боец без правил, боксер (второй средний вес). С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, а на данный момент в его активе 20 побед и 2 проигрыша. Предыдущий бой спортсмена состоялся 13 мая 2022 года в схватке с Логаном Сторли. В этом бою Пейдж потерпел поражение раздельным решением судей.

Майк Перри — американский боец кулачных боев, выступающий во втором среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2013 году, а сейчас на счету спортсмена 14 побед и 8 поражений. Его крайний бой состоялся 19 февраля этого года против Джулиана Лейна. В этой схватке Перри одержал победу единогласным решением судей.

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