Стерлинг пообещал заплатить О’Мэлли 25% от дохода с PPV

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова ’Мэлли о том, что внимание к турниру основано на его бое с Петром Яном, а Стерлинг должен будет отдать 50% от PPV из-за этого.

«Чувствую, что мы все должны Шону кусок этого хлеба, так что… Шон, как я уже говорил, собираюсь связаться со своим финансовым консультантом, так что 25% моих PPV пойдут тебе.

Я поговорю с Дэйной, мы все обсудим, чтобы убедиться, что все показатели правильные. Тогда мы сможем придумать, как тебе заплатить», – сказал Стерлинг.

Бои О’Мэлли – Ян и Стерлинг – Диллашоу пройдут 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Алджамейн Стерлинг дал совет О’Мэлли: «Футворк Петра Яна огорчает»