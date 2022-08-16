Рашид Магомедов отказался от реванша против Али Багова в четвертьфинале Гран-при ACA

Российский боец MMA Рашид Магомедов не будет повторно драться с в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в легком дивизионе.

Об этом сообщил Багов, уточнивший, что лига не предлагала ему новый поединок.

Теперь ACA ищет для Али нового соперника, среди возможных вариантов: Дауд Шайхаев, Аурел Пиртеа, Павел Гордеев, а также бойцы, вылетевшие из регулярного сезона PFL.

Первый бой между Магомедовым и Баговым прошел в июле в Сочи и был остановлен основателем лиги Майрбеком Хасиевым перед 5-м раундом. Причиной стала пассивность обоих бойцов, а поединок признали несостоявшимся.

Резников о повторном бое Багов – Магомедов: «Не хочу столько времени ждать»