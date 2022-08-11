Резников о повторном бое Багов – Магомедов: «Не хочу столько времени ждать»

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев озвучил возможность проведения повторного боя в рамках ¼ финала гран-при лиги Али Багов – Рашид Магомедов.

О такой возможности высказался казахстанский боец Артем Резников, чьим соперником в полуфинале станет победитель этой пары: «Это было бы правильно, но ждать долго. Им нужно 3 месяца, чтобы вес согнать, потом 4-5 месяцев, чтобы провести подготовку к бою со мной. Как бы не хотелось, чтобы это был ¼ финал. Мне бы хотелось, чтобы Али Багова пропустили сразу в полуфинал, так как по ходу поединка он выигрывал. Я не хочу долго ждать.

Двоякая ситуация, с одной стороны – было бы справедливо, если бы они провели четвертьфинал, а с другой – я не хочу столько времени ждать».

Резников свой бой в ¼ финала выиграл решением у бразильца Дави Рамоса.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной