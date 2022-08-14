Марлон Вера получил 300 тысяч долларов за победу над Крузом, гонорар Доминика – 175 тысяч

Стали известны гонорары участников турнира в Сан-Диего.

Марлон Вера, нокаутировавший в четвертом раунде главного боя вечера, получил 300 тысяч долларов. Проигравший Круз – 175 тысяч.

Бойцы со-главного поединка вечера Нейт Ландвер и Дэвид Онама заработали 60 тысяч и 24 тысячи соответственно. Российский боец Азамат Мурзаканов, нокаутировавший Дэвина Кларка, заработал 24 тысячи долларов, включая бонус 12 тысяч за победу.

Доминик Круз проиграл Марлону Вере нокаутом, хотя перебивал соперника 3 раунда