Сергей Харитонов: «Подраться с Минаковым? Легко»

Российский боец ответил Виталию Минакову, который ранее выразил желание провести поединок.

«Я такой человек, который дерется за деньги. Если со мной договориться, подраться с Виталием – легко. Организаторы знают размер моего гонорара. Для кого-то это будут большие деньги, а для кого-то – нет.

Как я могу оценить карьеру Минакова? Виталий – красавец. У него одна проблема. Он изначально пошел по пути с неправильными людьми, а сейчас общается с грамотными, но уже поздно», – сказал Харитонов.

Виталий Минаков хочет провести бой против Сергея Харитонова