Виталий Минаков хочет провести бой против Сергея Харитонова

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что ему был бы интересен поединок против Сергея Харитонова.

«Я сам инициативу не проявляю, да и особых предложений тоже не получаю. Одно время было у нас обсуждение возможного поединка с . Мне бы это было очень интересно, и я в интервью уже об этом говорил. Была бы возможность, мы бы провели этот бой. Думаю, что и Серега бы от такого не отказался.

Мы уже лет пять назад пытались запланировать этот поединок и, наконец, подраться. Мы качали эту тему, но так этого не произошло, а потом Серега подписал контракт с Bellator. Думаю, что это можно было бы организовать и сейчас.

Вопрос в площадке. Если у кого-то будет к этому интерес, то будут предложения, а если нет – значит не судьба», – сказал Минаков.

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