Кард UFC on ESPN 41: кто дерется 30 октября, весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Apex Марлон Вера UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 14 августа 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 41. В главном бою пройдет схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и легендой дивизиона Домиником Крузом.

Кард UFC Vegas 53:

  • Марлон Вера vs Доминик Круз
  • Алекса Грассо vs Вивьен Арауджо
  • Девин Кларк vs Азамат Мурзаканов
  • Синтия Калвильо vs Нина Нуньес
  • Джеральд Миршерт vs Бруно Силва
  • Истела Нуньес vs Язмин Хауреги
  • Мартин Будай vs Лукаш Бржески
  • Габриэль Бенитес vs Чарли Онтиверос
  • Юссеф Залал vs Кристиан Куинонес
  • Оди Осборн vs Тайсон Нэм

Где смотреть UFC on ESPN 41, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные