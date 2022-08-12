Кард UFC on ESPN 41: кто дерется 30 октября, весь список бойцов

Ночью 14 августа 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 41. В главном бою пройдет схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и легендой дивизиона Домиником Крузом.
Кард UFC Vegas 53:
- Марлон Вера vs Доминик Круз
- Алекса Грассо vs Вивьен Арауджо
- Девин Кларк vs Азамат Мурзаканов
- Синтия Калвильо vs Нина Нуньес
- Джеральд Миршерт vs Бруно Силва
- Истела Нуньес vs Язмин Хауреги
- Мартин Будай vs Лукаш Бржески
- Габриэль Бенитес vs Чарли Онтиверос
- Юссеф Залал vs Кристиан Куинонес
- Оди Осборн vs Тайсон Нэм
Где смотреть UFC on ESPN 41, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 02:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)