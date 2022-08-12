Кард UFC on ESPN 41: кто дерется 30 октября, весь список бойцов

Ночью 14 августа 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 41. В главном бою пройдет схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и легендой дивизиона Домиником Крузом.

Кард UFC Vegas 53:

Марлон Вера vs Доминик Круз

Алекса Грассо vs Вивьен Арауджо

Девин Кларк vs Азамат Мурзаканов

Синтия Калвильо vs Нина Нуньес

Джеральд Миршерт vs Бруно Силва

Истела Нуньес vs Язмин Хауреги

Мартин Будай vs Лукаш Бржески

Габриэль Бенитес vs Чарли Онтиверос

Юссеф Залал vs Кристиан Куинонес

Оди Осборн vs Тайсон Нэм

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