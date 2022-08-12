Где смотреть бой Молдавский — Моури Bellator 284: во сколько прямая трансляция 13 августа

Утром 13 августа на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота, США состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 284. В одном из боев состоится схватка в тяжелом весе между Валентином Молдавским и Стивом Моури.

Валентин Молдавский — украинский боец без правил (тяжелый вес). С 2015 года является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 11 побед и 2 проигрыша. На сегодняшний день спортсмен занимает 1 строчку рейтинга Bellator в тяжелом весе. Его крайний бой состоялся 29 января этого года в схватке с Райаном Бэйдером. Молдавский потерпел поражение единогласным решением судей.

Стив Моури — американский боец без правил (тяжелый вес). В течение 5 лет выходит в октагон как профессионал, за это время в его активе 10 побед и ни единого поражения. Сейчас Моури занимает 5 строчку рейтинга Bellator в тяжелой весовой категории. Свой предыдущий бой он провел 12 ноября прошлого года против Ракима Кливленда. В этой схватке Стив одержал победу болевым приемом.

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