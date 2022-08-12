Где смотреть Bellator 284 Нейман Грейси — Гоити Ямаучи: когда, во сколько, время начала трансляции 13 августа

Утром 13 августа пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 284, который будет проведен на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота, США. В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Нейманом Грейси и Гоити Ямаучи.

Нейман Грейси — бразильский боец без правил (полусредний вес). Профессиональную карьеру бойца начал в 2013 году, за это время на его счету 11 побед и 3 проигрыша. На сегодняшний день он занимает 5 строчку рейтинга Bellator в полусреднем весе. Свой крайний бой Грейси провел 19 февраля этого года в схватке с Логаном Сторли. В этом бою Нейман потерпел поражение единогласным решением судей.

Гоити Ямаучи — японский боец без правил, выступающий в полусреднем весе. На протяжении 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на данный момент в его активе 27 побед и 5 поражений. Предыдущий бой спортсмена состоялся 23 апреля 2022 года против Левана Чокхели. В этой схватке Ямаучи одержал победу.

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