Усман Нурмагомедов подерется за титул Bellator в легком весе

Теги UFC легкий вес (MMA) Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре Бокс/MMA/UFC

Российский непобежденный легковес Bellator Усман Нурмагомедов стал претендентом на титул.

24-летний боец встретится с действующим чемпионом Bellator Патрики Фрейре из Бразили. По предварительной информации, бой станет главным событием турнира Belltator 288. Дата и место проведения турнира пока неизвестны. 

На счету Нурмагомедова в профессиональной карьере 15 побед в 15 боях. Фрейре подходит к поединку с россиянином с рекордом 24-10.

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