Усман Нурмагомедов подерется за титул Bellator в легком весе

Российский непобежденный легковес Bellator Усман Нурмагомедов стал претендентом на титул.

24-летний боец встретится с действующим чемпионом Bellator Патрики Фрейре из Бразили. По предварительной информации, бой станет главным событием турнира Belltator 288. Дата и место проведения турнира пока неизвестны.

На счету Нурмагомедова в профессиональной карьере 15 побед в 15 боях. Фрейре подходит к поединку с россиянином с рекордом 24-10.

Хабиб про брата Усмана: «Разбирался Следственный комитет, я туда не лез»

Хабиб – о наказании для брата после наезда на полицейского: «С моим «Следственным комитетом» тяжело вопросы решать. Меры были приняты очень жесткие»