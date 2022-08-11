Усман готов принять вызов Конора: «Если он решит подраться, я с радостью приму этот чек»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что открыт для боя с .

Нигериец признался, что бывший двойной чемпион UFC интересует его прежде всего с финансовой точки зрения.

«Макгрегор может бросать мне вызовы, но это не значит, что он будет драться со мной. UFC вряд ли его будет защищать, потому что он достаточно большая звезда и может сам выбирать соперников.

Он может сказать: «Я подерусь с Камару завтра» и все равно продаст миллион PPV. Если он решит подраться со мной – безусловно, я приму этот чек», – сказал Усман.

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