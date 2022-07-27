Президент UFC про остановку боя в ACA из-за пассивности: «Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто!»

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Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал остановку боя между Али Баговым и Рашидом Магомедовым в лиге ACA из-за пассивности.

Основатель ACA Майрбек Хасиев прервал бой, выйдя в клетку в пятом раунде.

— На прошлых выходных промоутер АСА вошел в клетку и остановил бой, потому что он был скучным и дисквалифицировал обоих бойцов.

— Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто! А реально это был такой скучный бой? (смеется)

— Думаю, да.

— Это подкинуло мне кое-какие идеи. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул [в клетку], но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA.

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