Президент UFC про остановку боя в ACA из-за пассивности: «Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто!»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал остановку боя между и в лиге ACA из-за пассивности.

Основатель ACA Майрбек Хасиев прервал бой, выйдя в клетку в пятом раунде.

— На прошлых выходных промоутер АСА вошел в клетку и остановил бой, потому что он был скучным и дисквалифицировал обоих бойцов.

— Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто! А реально это был такой скучный бой? (смеется)

— Думаю, да.

— Это подкинуло мне кое-какие идеи. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул [в клетку], но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA.

«Вы нас за пацанов держите?» Скандал в АСА: бойцы били по удару в минуту, глава лиги ворвался в клетку и дисквалифицировал обоих