Прогноз на бой Дацик — Монсон на Рен ТВ: коэффициенты, кто победит 5 августа

5 августа в Москве состоится бойцовский вечер, организованный телеканалом «Рен ТВ», где в главном бою Вячеслав Дацик подерется против Джеффа Монсона.

Коэффициенты Дацик — Монсон

Вячеслав — 1.30

Джефф — 3.84

Будем честны, мотивация здесь проста — крупный гонорар. Для Дацика — выйти и сильно ударить, забрав нехилый куш. Для Монсона все гораздо проще: поберечь здоровье, что-то показать и уехать домой с деньгами. Конечно, на пресс-конференциях он говорит о своей невероятной мотивации. Но, как мне кажется, куда более крепкий лоб и точный удар решат исход этого поединка.

В этот раз судья не будет вести отсчёт в боксерском стиле, как это было в бою с Емельяненко. Джеффу не дадут подниматься раз за разом, и если Дацик собьет его с ног, то без проблем сможет оформить финиш добиваниями в партере.

Прогноз на бой Дацик — Монсон: досрочная победа Дацика.