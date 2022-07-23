Майрбек Хасиев: «Бой Багов – Магомедов был договорной, уверен на 100%»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев прокомментировал срыв четвертьфинала Гран-при легкого дивизиона между Али Баговым и . Перед пятым раундом Хасиев зашел в клетку и заявил, что бойцы дисквалифицированы из-за пассивного поединка.

«Ребята, если вы с кем-то о чем-то договариваетесь, если еще что-то подписываете, нужно придерживаться договоренностей. Кто бы он ни был, простой он человек, особый. Важно быть хозяевами своих слов и договоренностей.

Я на 100% уверен, что это был договорной бой между участниками: и Рашидом Магомедовым. Такие вещи нельзя делать. И однозначно такие вещи у нас не пройдут.

Что и следовало ожидать после такого боя. Произошла дисквалификация. И уж точно они в Гран-при участвовать не будут. Будут ли они участвовать дальше в лиге или нет, это уже будет решаться отдельно. Договор они заключали с нами, мы его не нарушали. Раз мы их не нарушали, значит, у нас есть все права диктовать свои условия», – сказал Хасиев.

«Вы нас за пацанов держите?» Скандал в АСА: бойцы били по удару в минуту, глава лиги ворвался в клетку и дисквалифицировал обоих