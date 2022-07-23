Майрбек Хасиев ответил Али Багову: «Гонорар мы им не заплатим. Всего хорошего»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев прокомментировал слова после сорвавшегося четвертьфинала Гран-при против . Хасиев дисквалифицировал обоих бойцов за пассивный поединок перед пятым раундом, а Багов заявил, что если ему не заплатят гонорар, то он больше не будет выступать в лиге.

«Ради бога, никаких проблем. Всего хорошего. Гонорар мы им не заплатим. Люди пришли посмотреть на хороший бой, мы сделали серьезные расходы, а нас фактически подставили.

Я еще раз повторю, мы никакого бойца не держим. Двери открыты, как на вход, так и на выход. Тема закрыта, гонорары они не получат», – сказал Хасиев.

«Вы нас за пацанов держите?» Скандал в АСА: бойцы били по удару в минуту, глава лиги ворвался в клетку и дисквалифицировал обоих