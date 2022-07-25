Где смотреть бой Брендон Морено — Кай Кара-Франс на UFC 277: во сколько прямая трансляция 31 июля по Мск

Ночью 31 июля на арене «American Airlines Center» в Далласе, штат Техас (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В одном из боев пройдет сражение в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Каем Кара-Фрасом. Бойцы сразятся за временный титул чемпиона мира по версии UFC.

Брэндон Морено — мексиканский боец и бывший чемпиона UFC в наилегчайшем весе. На протяжении 11 лет является профессиональным бойцом, на данный момент в его активе 19 побед, 6 поражений и 2 ничьи. Ранее Морено являлся чемпионом мира по версии UFC в наилегчайшем весе, а сейчас занимает 1 строчку рейтинга. Его предыдущий бой был проведен 22 января 2022 года, его противником был Дейвисон Фигейреду. В этой схватке Брэндон потерпел поражение единогласным решением судей.

Кай Кара-Франс — новозеландский боец без правил, выступающий в наилегчайшем весе. Его профессиональная карьера ММА бойца началась в 2010 году, за это время в активе Кая 24 победы и 9 проигрышей. На данный момент он занимает 2 строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Крайний бой состоялся 26 марта этого года в схватке с Аскаром Аскаровым. Кара-Франс одержал победу в этом бою единогласным решением судей.

Где смотреть бой Морено – Кара-Франс, во сколько начало прямой трансляции

начало турнира в 02:00 по мск

главный кард стартует в 05:00 по мск

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!