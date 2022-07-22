ACA 141: четвертьфинал Гран-при Багов – Магомедов и другие бои

22 июля в Сочи состоится турнир ACA 141, где определится последний полуфиналист Гран-при легкого веса с призовым фондом в миллион долларов.
Мейн-кард выглядит следующим образом:
• Филипе Фроес – Алихан Сулейманов (бой за временный титул в полулегком весе);
• Али Багов – Рашид Магомедов (четвертьфинал Гран-при);
• Григор Матевосян – Вагнер Прадо;
• Элисмар Лима – Абдул-Рахман Дудаев;
• Андрей Кошкин – Алтынбек Мамашов.
Главные бои начнутся примерно в 21:00 по московскому времени.
Бой Раисова и Вартаняна в рамках полуфинала гран-при ACA пройдет 17 сентября