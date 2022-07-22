Джонс – Блейдсу: «Ненависть ко мне не сделает тебя чемпионом»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил на критику Кертиса Блейдса, который не верит в Джонса в тяжелом дивизионе.

«У Джона нет нокаутирующей мощи или 5-раундового опыта, поэтому он проиграет Стипе? Бро, ты звучишь смешно.

Сосредоточься на своем поединке в выходные. Ты болеешь за меня уже много лет, но ненависть ко мне не сделает тебя чемпионом. Меньше ненависти, больше работы», – написал Джонс.

В ночь на 24 июля Блейдс подерется с Томом Аспиналлом.

Том Аспиналл – о Кертисе Блейдсе: «Самый сложный соперник в дивизионе»