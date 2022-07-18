Где смотреть бой Тарасов — Калмыков на Hardcore MMA: когда, во сколько пройдет бой 20 июля

20 июля пройдет очередной турнир Hardcore MMA, где в главном бою Артем Тарасов подерется против Мухамеда Калмыкова.

Калмыков – непобежденный боец на голых кулаках, который идет на внушительной серии из 10-и побед. На данный момент Мухамед является действующим чемпион Hardcore FC, а теперь в его планах ворваться есть желание ворваться в смешанные единоборства. Начать Калмыков решил с популярного блогера-бойца Артема Тарасова.

Тарасов – боец ММА и популярный блогер. Артема также можно назвать пионером поп-ММА. Именно с его боя против Вячеслава Дацика основался промоушен «Битва за хайп», который является первым промоушеном в дисциплине.

Также за плечами Тарасова есть и профессиональные поединки. Он не очень удачно дебютировал в профи: в 2012 году проиграл в первом раунде Казбеку Магомедову. После этого Тарасов вышел в клетку лишь спустя 6 лет и за год провел 6 поединков – во всех одержал победу. Между этим Артем выступал в популярном уличном промоушене «Стрелка» и занимался блогерской деятельностью. В последнем бою по правилам ММА Тарасов победил Ахмеда «Крика» Эдельбиева. На счету в поп-ММА у Артема есть восемь побед и четыре поражения.

Где смотреть Тарасов — Калмыков Hardcore MMA