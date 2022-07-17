Чарльза Оливейру признали бойцом года по версии ESPY Award. Он обошел Усмана и Волкановски

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра признан бойцом года по версии ESPY Award. Об этом стало известно во время трансляции турнира UFC в Лонг-Айленде.

В номинации Оливейра обошел Алекса Волкановски, Камару Усмана, Джулианну Пенью и Кайлу Харрисон.

Чарльз стал чемпионом UFC в 2021-м, финишировав Майкла Чендлера, после чего досрочно победив Дастина Порье и Джастина Гейджи. Перед боем с Гейджи его лишили чемпионского титула из-за проваленного взвешивания.

Бой Чарльз Оливейра – Ислам Махачев за вакантный титул UFC в легком весе состоится 22 октября