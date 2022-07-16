Кард UFC Fight Night 208 Блэйдс — Аспиналл: участники, кто дерется 23 июля, весь список бойцов

Теги UFC Александр Густафссон Никита Крылов Кертис Блейдс UFC Fight Night UFC on ESPN Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

23 июля 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, который будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Кёртисом Блейдсом и Томом Аспиналлом.

Кард UFC Fight Night 208:

Где смотреть UFC Fight Night 208, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • начало прямой трансляции в 19:00 по мск

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