Кард UFC Fight Night 208 Блэйдс — Аспиналл: участники, кто дерется 23 июля, весь список бойцов

23 июля 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, который будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Кёртисом Блейдсом и Томом Аспиналлом.
Кард UFC Fight Night 208:
- Кертис Блэйдс vs Том Аспиналл
- Джек Херманссон vs Крис Кертис
- Пэдди Пимблетт vs Джордан Левитт
- Никита Крылов vs Александр Густафссон
- Молли Маккэнн vs Ханна Голди
- Пол Крэйг vs Волкан Оздемир
- Марк Диакизи vs Дамир Хадзович
- Натаниэль Вуд vs Чарльз Роса
- Макван Амирхани vs Джонатан Пирс
- Мухаммад Мокаев vs Чарльз Джонсон
- Джэй Херберт vs Кайл Нельсон
- Мэнди Бом vs Виктория Леонардо
- Клаудио Силва vs Николас Долби
Где смотреть UFC Fight Night 208, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)
- начало прямой трансляции в 19:00 по мск