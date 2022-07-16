Кард UFC Fight Night 208 Блэйдс — Аспиналл: участники, кто дерется 23 июля, весь список бойцов

23 июля 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, который будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Кёртисом Блейдсом и Томом Аспиналлом.

Кард UFC Fight Night 208:

Кертис Блэйдс vs Том Аспиналл

Джек Херманссон vs Крис Кертис

Пэдди Пимблетт vs Джордан Левитт

Никита Крылов vs Александр Густафссон

Молли Маккэнн vs Ханна Голди

Пол Крэйг vs Волкан Оздемир

Марк Диакизи vs Дамир Хадзович

Натаниэль Вуд vs Чарльз Роса

Макван Амирхани vs Джонатан Пирс

Мухаммад Мокаев vs Чарльз Джонсон

Джэй Херберт vs Кайл Нельсон

Мэнди Бом vs Виктория Леонардо

Клаудио Силва vs Николас Долби

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