🎂 Конору Макгрегору исполнилось 34 года

14 июля бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях исполнилось 34 года.

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Последний бой ирландец провел год назад – 10 июля 2021-го, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

Все это время Конор продолжает восстанавливаться от последствий травмы, а его возвращение в октагон ожидается в конце этого года или начале следующего.

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