🎂 Конору Макгрегору исполнилось 34 года

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

14 июля бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору исполнилось 34 года.

 
 
 
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Публикация от UFC (@ufc)

Последний бой ирландец провел год назад – 10 июля 2021-го, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги. 

Все это время Конор продолжает восстанавливаться от последствий травмы, а его возвращение в октагон ожидается в конце этого года или начале следующего.

Джейк Пол – Конору: «Прекращай принимать тренболон и начни принимать поединки. Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься

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